Получение загранпаспорта в России станет дороже

С 1 июля размер пошлины за оформление загранпаспорта нового образца увеличится на 20%. Отметим, что сейчас за оформление загранпаспорта с биометрическими данными для взрослого нужно заплатить 5 тысяч рублей, а с 1 июля — 6 тысяч рублей.