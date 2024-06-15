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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Получение загранпаспорта в России станет дороже

С 1 июля размер пошлины за оформление загранпаспорта нового образца увеличится на 20%. Отметим, что сейчас за оформление загранпаспорта с биометрическими данными для взрослого нужно заплатить 5 тысяч рублей, а с 1 июля — 6 тысяч рублей.

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