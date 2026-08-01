Мнение: «Кризис в Сеуте поставил под сомнение авторитет и компетентность правительства Санчеса», – Виталий Данилов

В эфире программы «Мнение» кандидат исторических наук, директор Центра прикладного анализа международных трансформаций кафедры теории и истории международных отношений РУДН Виталий Данилов заявил, что миграционный кризис в Испании имеет «американские истоки» и нацелен на дискредитацию премьера Педро Санчеса.
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