День открытых дверей и семинар для бизнеса прошел в уссурийской налоговой

В Межрайонной ИФНС России №9 по Приморскому краю 15 декабря прошел День открытых дверей "О внедрении института Единого налогового счета" и был проведен тематический семинар с представителями бизнес— сообществ, сообщили ИА UssurMedia в Межрайонной ИФНС России №9 по Приморскому краю.
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