Закон, порядок, государство

723 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • leonid
    Жаль тигренка.Двух истощенных т...
  • Дэб Юг
    Какой чудак пишет эти законы. Зачем идиоты в управлении."Это делает кажды...
  • Елена Бреслова
    А шо такое?! "В Уссурийске полицейские привлекли к ответственности родителей школьников, избивших подростка"??? родит...Полиция наказала ...

День открытых дверей и семинар для бизнеса прошел в уссурийской налоговой

День открытых дверей и семинар для бизнеса прошел в уссурийской налоговой

В Межрайонной ИФНС России №9 по Приморскому краю 15 декабря прошел День открытых дверей "О внедрении института Единого налогового счета" и был проведен тематический семинар с представителями бизнес— сообществ, сообщили ИА UssurMedia в Межрайонной ИФНС России №9 по Приморскому краю.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх