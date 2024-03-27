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Маккиннон догнал Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ

Маккиннон догнал Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ

Нэйтан Маккиннон догнал Никиту Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ. Ранним утром 27 марта в Денвере (штат Колорадо, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Монреаль Канадиенс».

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