Цены на золото растут 3 августа на фоне деэскалации конфликта вокруг Ирана

Биржевые торги 3 августа начались ростом цен на золото. Котировки поднялись после того, как президент США Дональд Трамп отказался от немедленного нанесения новых ударов по Ирану и заявил о намерении провести переговоры для достижения быстрого соглашения.
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