Пронедра

63 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Яковлев
    Что вы все время братством " козыряете " , как будто " Вагнер " отдельный орден крестоносцев и воюет как хочет . В ар...Сирийский мстител...
  • Александр Любицкий
    Врят- ли???Сирийский мстител...
  • Сергей Oблезов
    Сплошная трепология!!!!На стадии боевого...

Приманка для украинцев: русские хакеры загнали киевских дипломатов в ловушку

Приманка для украинцев: русские хакеры загнали киевских дипломатов в ловушку

Приманка для украинцев: русские хакеры загнали киевских дипломатов в ловушку Владислав ВислИностранные дипломаты, работающие в Киеве, попали в ловушку хакеров, предположительно связанных с российской разведкой, сообщает издание Rzeczpospolita.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх