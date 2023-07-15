Приманка для украинцев: русские хакеры загнали киевских дипломатов в ловушку Владислав ВислИностранные дипломаты, работающие в Киеве, попали в ловушку хакеров, предположительно связанных с российской разведкой, сообщает издание Rzeczpospolita.
Приманка для украинцев: русские хакеры загнали киевских дипломатов в ловушку Владислав ВислИностранные дипломаты, работающие в Киеве, попали в ловушку хакеров, предположительно связанных с российской разведкой, сообщает издание Rzeczpospolita.
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