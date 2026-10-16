Прокуратура Академического района Екатеринбурга расследует инцидент в школе № 181. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в четверг, 15 октября, во время перемены учащийся 5 класса распылил в кабинете неустановленную жидкость.
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