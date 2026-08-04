«Группа Астра» купила права на систему управления базами данных «Персей»

«Тантор лабс», входящая в состав «Группы Астра», купила у «МТ-интеграции» исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, связанные с системой управления базами данных (СУБД) «Персей», заявили Forbes в пресс-службе «Группы Астра».
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