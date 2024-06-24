"Что с тобой?": Михаил Галустян рассказал, как быстро похудел на 14 килограммов

Актёр серьёзно пересмотрел свой рацион и отказался от некоторых пищевых привычек. Многие поклонники не поверили, что комик действительно преобразился и решили, что он просто выложил в соцсетях чужое фото.
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