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Тормоз прогресса: ядерная энергетика возрождается, а поставки урана – нет

Тормоз прогресса: ядерная энергетика возрождается, а поставки урана – нет

Даже текущие высокие цены на уран остаются серьезным препятствием для разработки новых месторождений, поскольку компании откладывают реализацию новых проектов до тех пор, пока рыночные условия не станут более благоприятными.

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