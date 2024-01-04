Композитор Bury the Light опубликовал заглавную тему Devil May Cry: Peak of Combat Грядущий тре...

Композитор Bury the Light опубликовал заглавную тему Devil May Cry: Peak of CombatГрядущий трехмерный экшен от Capcom и NebulaJoy под названием Devil May Cry: Peak of Combat получил заглавную музыкальную тему за авторством Casey Edwards, автора Bury the Light из Devil May Cry 5: Special Edition.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)