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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Композитор Bury the Light опубликовал заглавную тему Devil May Cry: Peak of Combat Грядущий тре...

Композитор Bury the Light опубликовал заглавную тему Devil May Cry: Peak of Combat Грядущий тре...

Композитор Bury the Light опубликовал заглавную тему Devil May Cry: Peak of CombatГрядущий трехмерный экшен от Capcom и NebulaJoy под названием Devil May Cry: Peak of Combat получил заглавную музыкальную тему за авторством Casey Edwards, автора Bury the Light из Devil May Cry 5: Special Edition.

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