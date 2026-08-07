Пинето – Атлетико Кали – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Товарищеские матчи (клубы), 8 августа 2026

В субботу, 8 августа, сыграют Пинето и Атлетико Кали в рамках товарищеских матчей. ➡ Бесплатные трансляции топовых матчей от Winline Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
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