Президент России Владимир Путин проводит со спецпредставителем американского лидера Стивеном Уиткоффом в Константиновском дворце в Петербурге, в ходе которой обсуждались вопросы урегулирования конфликта на Украине, сотрудничество РФ и США, а также ситуация вокруг Ирана.