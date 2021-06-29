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За месяц приложение «Ashyq» в Карагандинской области выявило 126 нарушителей

За месяц приложение «Ashyq» в Карагандинской области выявило 126 нарушителей

В Карагандинской области 126 человек, заражённых коронавирусом, бродили по улицам и пытались пройти в объекты бизнеса, развлечений и культуры По данным департамента санэпидконтроля, с начала месяца по сегодняшний день с помощью приложения «Ashyq» в Карагандинской области выявлено 294 нарушителя режима самоизоляции, из них со статусами «красный» - 126 человек, со статусами «желтый» - 168, сообщает телеграм-канал Вечерняя Караганда.

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