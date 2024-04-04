ISRE: исчезающие фото повысили количество совпадений в дейтинговых приложениях

Американские ученые из Университета Тулейна и других научных учреждений нашли способ сделать сервисы для онлайн-знакомств более эффективными и безопасными с помощью функции, позволяющей показывать отправленные фото ограниченное количество времени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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