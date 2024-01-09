В Архангельске открылась выставка советских елочных игрушек

В Усадебном доме Е.К. Плотниковой в Архангельске открылась выставка «Этот чудный детский мир». В экспозиции представлены новогодние елочные игрушки XX века из частной коллекции Марины Шехуриной (Архангельск) и собрания Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера».
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