В Израиле предложили миллион шекелей палестинцу, который спасет заложника

Израильский профессиональный гид Робби Берман в интервью изданию Fox Business обратился к палестинцам и предложил заплатить любому из них один миллион шекелей (25,4 миллиона рублей) за жизнь каждого еврея, спасенного из плена ХАМАС.
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