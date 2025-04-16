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«Яндекс» купит службу доставки Boxberry

«Яндекс» купит службу доставки Boxberry

Новым владельцем службы доставки Boxberry станет «Яндекс». Об этом сообщила пресс-служба компании. По ее данным, покупка службы доставки позволит увеличить клиентскую базу и расширить географию логистических сервисов.

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