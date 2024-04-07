После пожара в «Крокусе» возбудили уголовное дело о халатности

После пожара в «Крокусе» возбудили уголовное дело о халатностиСледственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности после теракта в Крокус его фигурантами стали ответственный за пожарную безопасность концертного зала, а также начальник пожарной команды «Крокуса».
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