После пожара в «Крокусе» возбудили уголовное дело о халатности

После пожара в «Крокусе» возбудили уголовное дело о халатностиСледственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности после теракта в Крокус его фигурантами стали ответственный за пожарную безопасность концертного зала, а также начальник пожарной команды «Крокуса».