Что это за редкоземельные металлы, о которых заговорил Трамп. Объясняю простыми словами

И нет, это вовсе не литий, как пишут многие СМИ. И даже не вольфрам, титан или стронций. Названия редкоземельных металлов малоизвестны и звучат, скорее, как заклинания из фильма-фэнтези: прометий, тербий, празеодим, диспрозий… Всего их 17 и вот что удивительно: их название вводит нас в заблуждение: на Земле это вовсе не редкие металлы.
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