И нет,‏ это вовсе не литий, как пишут‏ многие СМИ.‏ И‏ даже‏ не вольфрам, титан или‏ стронций. Названия редкоземельных‏ металлов малоизвестны‏ и‏ звучат, скорее,‏ как заклинания из‏ фильма-фэнтези: прометий,‏ тербий, празеодим,‏ диспрозий… Всего‏ их 17 и‏ вот что удивительно:‏ их название‏ вводит‏ нас в‏ заблуждение: на Земле это вовсе‏ не редкие‏ металлы.