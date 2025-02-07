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Что это за редкоземельные металлы, о которых заговорил Трамп. Объясняю простыми словами

Что это за редкоземельные металлы, о которых заговорил Трамп. Объясняю простыми словами

И нет,‏ это вовсе не литий, как пишут‏ многие СМИ.‏ И‏ даже‏ не вольфрам, титан или‏ стронций. Названия редкоземельных‏ металлов малоизвестны‏ и‏ звучат, скорее,‏ как заклинания из‏ фильма-фэнтези: прометий,‏ тербий, празеодим,‏ диспрозий… Всего‏ их 17 и‏ вот что удивительно:‏ их название‏ вводит‏ нас в‏ заблуждение: на Земле это вовсе‏ не редкие‏ металлы.

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