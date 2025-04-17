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Затулин опять заступился за мигрантов. Что он требует для них теперь?

Затулин опять заступился за мигрантов. Что он требует для них теперь?

Депутат Госдумы Константин Затулин предложил создать в России должность омбудсмена по правам мигрантов.

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Комментарии
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Daddy Bo
На заре своей карьеры он два сезона подряд  пытался избраться депутатом от московского Чертаново. Невесть откуда появлялись хорошо знающие его как бы сейчас сказали &quot;хейтеры&quot; и распространяли по народу материал о его предыдущей бурной комсомольской деятельности. В результате чего Костя проваливался с треском. И только парттйные списки вознесли его в желаемые сферы, где он и пребывает до се.
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22 час.
СС
Сергей Сергин
Эта гнида Затулин должен ответить за пособничество мигрантам. Эта пидарасина достойна того чтобы его так охерачили, чтобы он никогда не мог встать . эту суку надо отправить на ПМЖ в чуркистан и чтоб он там помогал всем чуркам
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16 час.
В С
Чёт приутомил депутат. Из какой он партии ?
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7 час.
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