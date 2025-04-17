Затулин опять заступился за мигрантов. Что он требует для них теперь?

Daddy Bo

На заре своей карьеры он два сезона подряд пытался избраться депутатом от московского Чертаново. Невесть откуда появлялись хорошо знающие его как бы сейчас сказали "хейтеры" и распространяли по народу материал о его предыдущей бурной комсомольской деятельности. В результате чего Костя проваливался с треском. И только парттйные списки вознесли его в желаемые сферы, где он и пребывает до се.