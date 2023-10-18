Два дела возбудили на нарисовавших пентаграмму военкору "Известий"

РЕН ТВ Два уголовных дела были возбуждены после того, как вандалы нарисовали пентаграмму со свиной головой на двери и у порога квартиры военного корреспондента "Известий" Валентина Трушнина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
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