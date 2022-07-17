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Макинрой о поведении Кириоса: «Он просто пытается справиться с нервами и страхом перед неудачей, который мы все испытываем»

Экс-первая ракетка мира Джон Макинрой прокомментировал поведение Ника Кириоса. «Когда я смотрю матчи Ника и он начинает что-то творить, я думаю: «А я так делал? Все было настолько плохо?» Это все пробуждает воспоминания.

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