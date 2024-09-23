Оливия Смарт: «Вербальный абьюз в соцсетях недопустим. Но есть люди, которые не могут не поделиться своим мнением»

«Сегодня я хочу затронуть тему, на которую обычно не говорят открыто. Во-первых, потому что считают это бессмысленным, во-вторых, потому что страшно в это ввязываться, и в-третьих, не хочется выглядеть плохо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии