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НБА оштрафовала владельца «Уорриорз» Лэйкоба на 500 тысяч за критику коллективного соглашения

НБА оштрафовала владельца «Уорриорз» Джо Лэйкоба на 500 тысяч долларов за нарушение правил лиги по вопросу публичной обсуждения коллективного соглашения.

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