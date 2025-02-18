Спрос на «металл будущего» в России назвали переоцененным

Спрос на литий в России может оказаться ниже ожидаемого. Переоценными потребности в «металле будущего» назвал замглавы департамента металлургии и материалов Минпромторга Константин Федоров, его цитирует РБК.
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