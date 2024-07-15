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Основная угроза

Основная угроза

История знает множество военных союзов. Однако никогда до середины прошлого века не возникало коалиций, в которых существовала бы столь явная диспропорция: для безопасности наиболее сильного участника НАТО возможности прочих членов имеют ничтожнейшее значение.

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