Основная угроза

История знает множество военных союзов. Однако никогда до середины прошлого века не возникало коалиций, в которых существовала бы столь явная диспропорция: для безопасности наиболее сильного участника НАТО возможности прочих членов имеют ничтожнейшее значение.
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