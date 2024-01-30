РИА КАТЮША Госсистема снова отработала в роли машины, постаравшись раздать "всем сестрам по серьгам" показав свою жёсткость.
Госсистема раздала "всем сестрам по серьгам"
Комментарии
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Аудрюс
А миллиардные вклады в западных банках ему от бабушки достались?
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3 час.
Alexandra Gorskaya
Каждый что заслуживает , то и получает. После войны Сталин расстрелял двух генералов за ошибки которые были допущены в ходе войны и большие потери в личном составе.
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31 мин.
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