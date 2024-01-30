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Госсистема раздала "всем сестрам по серьгам"

Госсистема раздала "всем сестрам по серьгам"

РИА КАТЮША Госсистема снова отработала в роли машины, постаравшись  раздать "всем сестрам по серьгам" показав свою жёсткость.

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Комментарии
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Аудрюс
А миллиардные вклады в западных банках ему от бабушки достались?
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3 час.
Alexandra Gorskaya
Каждый   что  заслуживает  , то и получает. После  войны  Сталин  расстрелял  двух  генералов за ошибки  которые были  допущены в ходе  войны  и большие  потери   в  личном  составе.
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31 мин.

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