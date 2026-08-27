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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мишина и Галлямов не примут участия в мастер-классе Москвиной в Игоре: «Увидимся уже в сезоне, в котором вас ждет кое-что новое и интересное»

Чемпион мира в парном катании Александр Галлямов сообщил, что они с Анастасией Мишиной не примут участия в мастер-классе Тамары Москвиной на курорте «Игора» 29 августа.

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