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Герой хоккейной Америки шантажирует канадский клуб! Хеллебайк требует у «Виннипега» обмена

Герой хоккейной Америки шантажирует канадский клуб! Хеллебайк требует у «Виннипега» обмена

Круче него только вратари из России.За последние пять, а то и десять лет, мы успели привыкнуть к тому, что лучшие вратари мира = русские вратари.

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