В проекте «Комфортное Поморье» приняли участие более 350 тысяч северян

Завершился приём заявок на участие во втором сезоне проекта «Комфортное Поморье». В этом году жители Архангельской области предложили более чем в два раза больше идей по улучшению своих территорий, чем в прошлом.
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