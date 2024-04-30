В G7 договорились продолжить работу в направлении отказа от российского газа

Страны G7 договорились продолжить работу, целью которой станет отказ от импорта российского газа. Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление глав Минэнерго стран Группы семи, они также подчеркнули, что сокращение доходов России от экспорта энергоносителей «важно для поддержки Украины».