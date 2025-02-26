В ЦБ объяснили свое решение по ключевой ставке

Участники заседания совета директоров Центрального банка России 14 февраля 2025 года пришли к выводу, что повышение ключевой ставки связано с более серьезными рисками, чем ее сохранение на текущем уровне.
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