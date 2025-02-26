ИАНЕД
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИАНЕД

712 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Сэм
    Очередная кормушка, в первую очередь купят аттестацию плохо говорящим по-русски водителям без знания городаВ Москве с 1 март...
  • Eduard
    Кто обвиняет,покажите этуюрожу!Илона Маска обвин...
  • Eduard
    А воздухом ему дышать можно?Илона Маска обвин...

В ЦБ объяснили свое решение по ключевой ставке

Участники заседания совета директоров Центрального банка России 14 февраля 2025 года пришли к выводу, что повышение ключевой ставки связано с более серьезными рисками, чем ее сохранение на текущем уровне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх