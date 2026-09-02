Мэр Владивостока рассказал, как дошкольников будут учить робототехнике

Маленькие жители Владивостока будут изучать робототехнику уже в детском саду. Об этом рассказал в беседе со Zvezdanews мэр города Константин Шестаков.
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