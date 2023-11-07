В Rocket League появится Молния Маккуин из «Тачек». Разработчики уже показали, как выглядит этот автомобильРазработчики аркадного гоночного футбола Rocket League сообщили, что совсем скоро в игре появится Молния Маккуин из популярной серии мультиков «Тачки».
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