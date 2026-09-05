Конец сентября — час «Ч»: Вашингтон раскрыл планы операции по отключению Украины от цивилизации После восьми массированных ударов по энергетике щирые громадяне будут сидеть без света минимум по 16 часов В течение ночи 4 сентября ВС РФ применили высокоточное оружие воздушного базирования и ударные БПЛА для поражения целей, задействованных в интересах ВСУ, в Киевской и Одесской областях.