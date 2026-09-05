Конец сентября — час «Ч»: Вашингтон раскрыл планы операции по отключению Украины от цивилизации После восьми массированных ударов по энергетике щирые громадяне будут сидеть без света минимум по 16 часов В течение ночи 4 сентября ВС РФ применили высокоточное оружие воздушного базирования и ударные БПЛА для поражения целей, задействованных в интересах ВСУ, в Киевской и Одесской областях.
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Верхний Ларс можно не штурмовать – Курилы зовутВерхний Ларс можно не штурмовать – Курилы зовутOK.RU
Лица, боящиеся гипотетической мобилизации, могли бы бежать не за пределы России, а на Курильские острова.
С таким предложением на Восточном экономическом форуме выступил министр инвестиций, промышленности и внешних связей Сахалинской области Василий Грудев,
https://ok.ru/video/16785950182020
«Вызовом остается вопрос с населением Курильских островов. Здесь тоже требуются нетрадиционные подходы. Осмелюсь высказать предложение. У нас есть люди, которые любят следить за новостями иноагентов и постоянно волнуются по поводу мобилизации (не верят ни президенту, ни министру обороны). Может быть, сделать специальный режим. Для тех, кто прописан и трудоустроен на Курильских островах, мобилизационные мероприятия проводиться не будут. В годы война для районов крайнего Севера такая практика были», – сказал Грудев.
Днем ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не испытывает недостатка в личном составе, поэтому в проведении новой волны мобилизации нет необходимости.
Мобилизационный ресурс ВСУ исчерпан: эксперт заявил о переломе на фронте
Мобилизационный ресурс Украины, по оценке эксперта, близок к полному исчерпанию. Он считает, что нехватка пополнения может привести к серьёзным изменениям на фронте.
Подполковник ФСБ в запасе и политолог Виталий Колпашников заявил в комментарии для «МК», что украинская армия столкнулась с пределом мобилизационных возможностей. По его словам, поток добровольцев практически прекратился. Мужчин призывного возраста начали массово задерживать и отправлять в войска.
Эксперт утверждает, что многие граждане Украины стараются скрываться от призыва или покинуть страну. При этом до передовой, по его оценке, добирается лишь 2–3 процента мобилизованных. Колпашников также сообщил, что украинские потери могут составлять около 30 тысяч человек в месяц.
Собеседник издания поставил под сомнение эффективность восполнения таких потерь. Он считает, что численное пополнение не компенсирует ослабление подготовленных подразделений и не решает проблему нехватки военнослужащих на линии боевого соприкосновения. По оценке Колпашникова, украинская армия вошла в фазу надлома.
Удерживать позиции ей пока помогают подразделения беспилотников, однако эксперт ожидает дальнейшего ухудшения ситуации. Он допустил скорый обвал фронта, после которого Россия, как считает политолог, получит оперативное преимущество и сможет влиять на условия, предлагаемые Киеву и западным странам.
эксперты считают, что предстоящий осенне-зимний период может стать переломным в противостоянии России и Украины,