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Фройнд о «Баварии» и 1:1 с «Дюреном»: «Сыграли не лучшим образом, игроки устали. Скоро вернутся сборники, и это положительно скажется на качестве тренировок» 

Мюнхенцы встречались с командой из 4-го немецкого дивизиона. «Мы сыграли не лучшим образом, было видно, что игроки устали.

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