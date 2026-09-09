Бытовая магия и советский дефицит: почему в «Чародеях» волшебная палочка заменяла службу быта

31 декабря 1982 года зрители Центрального телевидения впервые увидели «Чародеев». Режиссёр Константин Бромберг и сценаристы Аркадий и Борис Стругацкие предложили стране необычную новогоднюю сказку: волшебство в ней оказалось тесно сплетено с рутиной советского учреждения.