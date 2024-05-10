RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 288 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Настоящие мужчины, гордость берет за таких людей!!!Меликов поручил н...
  • Grandad
    Не ожидал, что Хачанов чернокожий.Хачанов победил Ш...
  • лина любимцева
    Палестина и палестинцы ИМЕЮТ ПРАВО БЫТЬ!!!ГА ООН приняла ре...

Президент Финляндии: путь к миру на Украине лежит через поле боя

Президент Финляндии: путь к миру на Украине лежит через поле боя

Президент Финляндии Александр Стубб в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что единственный путь к миру на Украине лежит через поле боя Он выразил надежду, что в следующем году будет достигнута ситуация, которая откроет путь к соглашению.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх