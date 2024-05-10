Президент Финляндии: путь к миру на Украине лежит через поле боя

Президент Финляндии Александр Стубб в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что единственный путь к миру на Украине лежит через поле боя Он выразил надежду, что в следующем году будет достигнута ситуация, которая откроет путь к соглашению.
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