Трамп отправил Зеленскому послание с призывом начать думать о мире в стране

Избранный президент США Дональд Трамп в своем послании призвал Зеленского задуматься о прекращении конфликта на Украине и отказаться от претензий на территории, находящиеся под контролем российских войск.
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