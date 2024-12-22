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Трамп отправил Зеленскому послание с призывом начать думать о мире в стране

Избранный президент США Дональд Трамп в своем послании призвал Зеленского задуматься о прекращении конфликта на Украине и отказаться от претензий на территории, находящиеся под контролем российских войск.

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