Крестный ход по Невскому проспекту стартовал в Петербурге от Казанского собора

Общегородское шествие — большой крестный ход по Невскому проспекту к Александро-Невской лавре в День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского — стартовало в Санкт-Петербурге от Казанского кафедрального собора.
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