Токийский национальный музей: доспехи самураев от самого начала

Токийский национальный музей Среди цветов сакура – среди людей самураи. Средневековая японская пословица Клинком закаленным Меча с когтями железными, Не зная пощады, Тело разрубают наискось Кромсают… Какая скорбь.
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