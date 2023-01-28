Военное обозрение

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Токийский национальный музей: доспехи самураев от самого начала

Токийский национальный музей: доспехи самураев от самого начала

Токийский национальный музей Среди цветов сакура – среди людей самураи. Средневековая японская пословица Клинком закаленным Меча с когтями железными, Не зная пощады, Тело разрубают наискось Кромсают… Какая скорбь.

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