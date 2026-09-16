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Творческие коллективы из сел Подмосковья пригласили на фестиваль «София»

Творческие коллективы из сел Подмосковья пригласили на фестиваль «София»

Творческие коллективы и сольные исполнители из малых городов и сельских территорий Подмосковья приглашают к участию в фестивале православной культуры и традиций «София».

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