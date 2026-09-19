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Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшую главу УИК Елену Астанину

Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшую главу УИК Елену Астанину

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 394 Запорожской области Елены Астаниной.

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