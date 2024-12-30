Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 296 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Кушнарев
    уже было такое и не раз.Назначали срок,а как он подходил,проводили легализацию.Не веры этим брехунам.Путин обязал неле...
  • Геннадий Свешников
    Ни чего страшного, достаточно одного сторожевика и все НАТО будет сопровождать до Ла-Манша и назад по экспорту.Пираты Балтийског...
  • владимир рябченко
    Многа буков... на выходе пшикЧто изменится в р...

Что изменится в российских законах в 2025 году?

Что изменится в российских законах в 2025 году?

Какие законы вступают в силу в 2025 году Прогрессивная шкала НДФЛ, ужесточение штрафов за пропаганду наркотиков и индексация пенсий работающим пенсионерам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Татьяна Маркелова
Забыли повысить заработную плату работникам гидрометслужбы...
Ответить
18 час.
А Кудасов
Кто всё это сочиняет? Вот же профессия засерать людям мозг. Почему нет цифр по которым мы приближаемся к самым отсталым странам. О мигрантах ни слова, которые хотят править страной их приютившей. Однобокий понос.
Ответить
15 час.
владимир рябченко
Многа буков... на выходе пшик
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх