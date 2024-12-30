Какие законы вступают в силу в 2025 году Прогрессивная шкала НДФЛ, ужесточение штрафов за пропаганду наркотиков и индексация пенсий работающим пенсионерам.
Что изменится в российских законах в 2025 году?
Комментарии
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Татьяна Маркелова
Забыли повысить заработную плату работникам гидрометслужбы...
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18 час.
А Кудасов
Кто всё это сочиняет? Вот же профессия засерать людям мозг. Почему нет цифр по которым мы приближаемся к самым отсталым странам. О мигрантах ни слова, которые хотят править страной их приютившей. Однобокий понос.
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15 час.
владимир рябченко
Многа буков... на выходе пшик
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12 час.
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