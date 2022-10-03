За вечер прочел кучу всего в обе стороны, от продолжения обвинений в адрес Лапина (не ездил на фронт! сидел в тылу!) до его выгораживания (лично возглавил ДРГ и ловил диверсантов!)

Печально это. И первое - не недостаток для командующего уровня округа, не его дело постоянно лезть на передовую и пугать там сержантов вперемешку с заблудившимися полковниками, и второе не достоинство - ловить диверсов он может только помешать.
Печально это. И первое - не недостаток для командующего уровня округа, не его дело постоянно лезть на передовую и пугать там сержантов вперемешку с заблудившимися полковниками, и второе не достоинство - ловить диверсов он может только помешать.
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