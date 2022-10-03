ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

44 119 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Инэсса ив
    А они уже во вред России…ждать больше нельзя…»чего стоим?кого ждём?»… ждать-смерти подобно….люди гибнут…Илон Маск специал...
  • Marina Bubon
    А вот я интересуюсь… лярва Житомирская г-жа зЭленска оскорбила  самого богатого и очень полезного для страны 404 госп...Илон Маск специал...
  • Samarium
    Если его спутники будут действовать во вред России, то они будут уничтожены, несмотря ни на что...Илон Маск специал...

За вечер прочел кучу всего в обе стороны, от продолжения обвинений в адрес Лапина (не ездил на фронт! сидел в тылу!) до его выгораживания (лично возглавил ДРГ и ловил диверсантов!)

За вечер прочел кучу всего в обе стороны, от продолжения обвинений в адрес Лапина (не ездил на фронт! сидел в тылу!) до его выгораживания (лично возглавил ДРГ и ловил диверсантов!)

Печально это. И первое - не недостаток для командующего уровня округа, не его дело постоянно лезть на передовую и пугать там сержантов вперемешку с заблудившимися полковниками, и второе не достоинство - ловить диверсов он может только помешать.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх