Христофору рассказал о насмешке Трампа над Зеленским на саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп, по мнению кипрского журналиста Алекса Христофору, открыто насмехался над Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре, говоря о лицензии на производство ракет для систем Patriot.
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