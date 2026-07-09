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Аргументы и Факты

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Христофору рассказал о насмешке Трампа над Зеленским на саммите НАТО

Христофору рассказал о насмешке Трампа над Зеленским на саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп, по мнению кипрского журналиста Алекса Христофору, открыто насмехался над Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре, говоря о лицензии на производство ракет для систем Patriot.

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