Франция должна покинуть Североатлантический альянс после того, как появились новые сведения о причастности Киева к диверсиям на "Северных потоках", заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.
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