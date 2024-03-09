Дипломат дал понять, что если российские военные хотели бы попасть по кортежу украинского президента в Одессе, они это бы сделали Россия не планирует устранять президента Владимира Зеленского, заявил первый зампостпреда РФ Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН.
Россия не планирует устранять Зеленского, заявил Полянский
Комментарии
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фарид сабиров
Не хрен патроны тратить. Пусть свои его замочат. Все к тому идет
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7 час.
Иван
на такую гниду патроны жалеть не надо!
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7 час.
виктор школин
Зачем подонка убивать, его надо отловить и судить за все преступления, как военного приступника против своего народа
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6 час.
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