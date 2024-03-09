Россия не планирует устранять Зеленского, заявил Полянский

Дипломат дал понять, что если российские военные хотели бы попасть по кортежу украинского президента в Одессе, они это бы сделали Россия не планирует устранять президента Владимира Зеленского, заявил первый зампостпреда РФ Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН.