Депутат Останина возмутилась размером гонорара певца SHAMAN

Власти Оренбургской области могут заплатить музыканту 16 млн рублей Депутат Госдумы Нина Останина призвала губернатора Оренбургской области Дениса Паслера отказаться от выделения 16 миллионов рублей из бюджета на гонорар певцу SHAMAN.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии